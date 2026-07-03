"Tenemos a Dios, no tenemos miedo": Colombia responde al brujo que amenaza con una "macumba" contra James

Las declaraciones del sacerdote tradicional ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien aseguró que realizará un ritual para "neutralizar" a James Rodríguez en el duelo entre Colombia y Ghana, provocaron una rápida reacción en el entorno de la Tricolor. Futbolistas, hinchas e influencers respondieron con un mensaje de fe y aseguraron que ninguna brujería impedirá el objetivo de avanzar en el Mundial 2026.

Bonsam afirmó que su intención no es hacerle daño físico al capitán colombiano, sino evitar que sea determinante durante el compromiso.

"Mi intención no es causarle ningún tipo de daño físico al futbolista, sino impedir que tenga protagonismo en el desarrollo del partido", manifestó el sacerdote en la antesala del encuentro, que se disputará este viernes desde las 21:30 en el Kansas City Stadium.

La respuesta no tardó en llegar. La página del influencer deportivo La Cancha publicó un mensaje que rápidamente se viralizó en redes sociales:

"Los que creemos en Dios, ninguna brujería, ningún hechizo ni ninguna fuerza de las tinieblas jamás serán más grandes que el poder de Dios. Nuestra confianza no está en amuletos ni rituales, sino puesta en Jesús. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Nuestros jugadores deben salir con fe".

Desde la concentración colombiana también se pronunciaron los futbolistas. El mediocampista Gustavo Puerta fue contundente al señalar:

"Nosotros somos un equipo que siempre cree en Dios, estamos con Él y con Él nada nos afectará. Nos aferramos a Dios y con trabajo se nos va a dar". En la misma línea, el delantero Jhon Córdoba descartó cualquier preocupación por las amenazas del brujo: "Yo no creo en brujos, solo en Dios y en la Virgen de Guadalupe, nada más".

Mientras tanto, varios aficionados colombianos organizaron una subida al cerro de Monserrate para realizar un acto de oración y encomendar a la selección antes del decisivo compromiso frente a Ghana. De esta manera, el choque mundialista se vive también fuera de la cancha, donde las creencias, la fe y el folclore se han convertido en un ingrediente adicional de una de las series más llamativas de los dieciseisavos de final.

Colombia y Ghana jugarán esta noche desde las 21:30 en el Kansas City de los Estados Unidos por el pase a 8avos de final de la Copa del Mundo 2026.

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