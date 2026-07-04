El inesperado regalo que México tuvo que devolver en el Mundial 2026

La Selección Mexicana de Fútbol se encuentra en el ojo del huracán mediático tras tomar una decisión drástica para proteger su camino en la Copa del Mundo 2026. Con el objetivo de eludir penalizaciones económicas o suspensiones deportivas por parte de la FIFA, los futbolistas mexicanos optaron por regresar una serie de relojes de alta gama que les habían sido obsequiados recientemente.

La controversia se desató justo después de la importante victoria de la escuadra azteca frente a Ecuador en la fase de dieciseisavos de final del torneo global. En este sentido, el medio Infobae informó que los integrantes del representativo tricolor recibieron los lujosos accesorios en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento por parte del reconocido creador de contenido estadounidense Steve Will Do It.

Un regalo millonario bajo la lupa de la FIFA

A través de las plataformas digitales, el organismo rector del balompié mexicano aclaró la postura oficial y el destino que tendrán estas piezas de joyería.

“De común acuerdo, nuestros jugadores decidieron regresar al creador de contenido los relojes que por iniciativa propia les había regalado”, destacó textualmente la cuenta oficial @miseleccionmx en la red social X.

Diversos reportes detallan que los relojes devueltos pertenecen a la prestigiosa marca Rolex, con un valor estimado en el mercado que ronda los $us. 14.000 por unidad. El desprendido gesto del 'youtuber', cuyo nombre real es Stephen Deleonardis, nació luego de haber ganado dos millones de dólares en apuestas gracias a los buenos resultados del Tri.

Las estrictas políticas de la FIFA prohíben de manera categórica que los atletas acepten incentivos o regalos opulentos que no estén debidamente autorizados por los canales institucionales. Ante la creciente presión de los medios y el riesgo inminente de violar el código ético, el cuadro comandado por Javier Aguirre prefirió concentrarse estrictamente en lo deportivo.

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