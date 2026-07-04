Habilitan más puntos para permisos de viaje; escanee el QR y conozca los requisitos

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de la capital cruceña, activó un plan para agilizar la entrega de permisos de viaje a menores de edad ante el inicio de las vacaciones de invierno. Para evitar aglomeraciones, la Dirección de Asuntos Generacionales del Gobierno Municipal abrió un nuevo punto de atención con cuatro ventanillas justo en el ingreso de la Terminal Bimodal.

“Nosotros tenemos una responsabilidad grandísima con el desplazamiento de los menores de edad, estamos ingresando a temporada alta por las vacaciones de invierno", explicó una de las encargadas de la institución para justificar este despliegue. El objetivo principal de las autoridades locales es que la ciudadanía pueda acceder de manera rápida y accesible a sus formularios, reduciendo al mínimo el trajín de los padres o tutores.

Horarios extendidos y gratuidad absoluta del trámite

Actualmente, el servicio en las oficinas correspondientes se está prestando de 8:00 a 16:00 horas en los tres puntos habilitados en la ciudad.

"Sin embargo, estamos preparando que se amplíe el servicio de 8:00 a 22:00 y de lunes a domingo, por lo menos en un punto en la Bimodal y aquí en el edificio central", adelantó la encargada.

Las autoridades hicieron énfasis en que el formulario de autorización de viaje para que los menores puedan trasladarse es totalmente gratuito y no tiene ningún costo. "Le pedimos a las personas que no caigan si alguien quiere cobrarles, que nos hagan llegar esa denuncia porque eso es ilegal e irregular”, sentenciaron desde la Defensoría de la Niñez.

Tecnología para optimizar tiempos y evitar filas

Con el fin de complementar este esfuerzo logístico, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz de la Sierra lanzó una iniciativa digital en sus redes sociales. Se trata de una herramienta interactiva mediante un código QR que centraliza la información oficial y los requisitos esenciales en un solo lugar.

Al escanear este código, los padres de familia y tutores legales pueden descargar directamente un documento en formato PDF con los formatos de cartas autorizadas. Esta estrategia tecnológica busca optimizar los tiempos de la ciudadanía y evitar filas innecesarias en las oficinas municipales antes de emprender los viajes programados.

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