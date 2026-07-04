Este sábado será la gran feria para adoptar perros y gatos rescatados

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra prepara un evento transformador este fin de semana para los animales más vulnerables de la ciudad. El parque Los Mangales, ubicado en la avenida Beni y casi cuarto anillo, será el escenario de una gran feria de adopción que se desarrollará desde las 14:00 hasta las 17:00.

Los asistentes podrán disfrutar de dinámicas especiales que incluyen shows y desfiles protagonizados por perritos y gatitos rescatados que anhelan una familia. Las autoridades locales enfatizaron la importancia de este encuentro ante la proximidad de la temporada invernal: "Ahora que estamos por ingresar al invierno queremos concientizar a la población de tener a los animales adentro, bien abrigados y resguardados del frío".

Más de cinco años esperando amor

La urgencia de la campaña radica en la dura realidad que se vive dentro del albergue municipal de canes y felinos. "Tenemos más de 50 gatos y 50 perros que están algunos más de 5 años encerrados en un canil, necesitan dar amor, necesitan un hogar y ser parte de una familia", señaló una de las autoridades municipales.

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