Investigan caída de bebé de un 'torito': "La mamá dijo no darse cuenta"

La Policía investiga la muerte de un bebé de tres meses que cayó de un motocarro tipo 'Torito' cuando circulaba por la zona del sexto anillo y avenida Santos Dumont, en Santa Cruz. El hecho ocurrió cuando el menor, que iba acostado en un moisés ubicado en el asiento trasero, salió despedido en una rotonda.

El director de Tránsito, Marco Antonio Torrez, informó que personal de la EPI 9 acudió al lugar tras recibir la denuncia y confirmó que el bebé quedó sobre la vía. Según la versión brindada por la madre, quien conducía el vehículo, no advirtió el momento en que el menor cayó.

"Este bebé había caído de un vehículo conocido como 'Torito'. Hablando con la conductora, que es la mamá del bebé, ella lo había puesto en el asiento de atrás, en un moisés. Al entrar a la curva de la rotonda, no se dio cuenta que el bebé había caído", explicó Torrez.

La autoridad confirmó que el cuerpo del menor fue trasladado a la morgue para la autopsia de ley, con el fin de establecer la causa exacta del fallecimiento.

La madre permanece en dependencias de la EPI 9 mientras continúan las investigaciones. La Policía también busca establecer si, tras caer a la vía, el bebé fue atropellado por otro vehículo.

"Testigos indican que evidentemente sí, pero no se tiene la característica. Por eso ya se han hecho los requerimientos para obtener cámaras de los vecinos del lugar y poder determinar si hubo un vehículo que atropelló al infante", indicó Torrez.

Asimismo, la autoridad hizo un llamado al conductor del vehículo que presuntamente habría pasado por el lugar para que se presente voluntariamente ante la EPI 9 y contribuya al esclarecimiento del caso.

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