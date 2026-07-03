Dos efectivos policiales fueron aprehendidos la madrugada de este viernes en la comisaría del Parque El Arenal, en Santa Cruz, luego de ser denunciados por la presunta extorsión de Bs 7.000 a una de las partes involucradas en un caso de estafa.

El hecho quedó registrado en un video difundido por el portal En La Mira del Poder, en el que el periodista Javier Lazarte confronta a uno de los uniformados, a quien señala de haber recibido el dinero denunciado. Durante la intervención, el comunicador exige la devolución del monto mientras el efectivo intenta retirarse del lugar.

En las imágenes también se observa cómo Lazarte increpa a un segundo policía, a quien el primer uniformado habría señalado como la persona que tenía el dinero. Ambos negaron conocer el paradero de los recursos denunciados.

De acuerdo con el comandante departamental de la Policía, coronel David Gómez, el caso se originó tras una denuncia de estafa por Bs 1.000. Posteriormente, las partes habrían alcanzado una conciliación; sin embargo, una de ellas denunció que dos policías le exigieron Bs 7.000, presuntamente a cambio de favorecer el procedimiento.

Tras conocerse la denuncia y la difusión del caso en redes sociales, el Comando Departamental dispuso la intervención de personal de Transparencia y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para iniciar las investigaciones correspondientes.

Los dos uniformados fueron aprehendidos y trasladados a dependencias policiales, donde prestan su declaración dentro de la investigación que también será puesta en conocimiento del Ministerio Público.

El coronel Gómez aseguró que la institución no tolerará hechos irregulares y afirmó que las investigaciones se realizarán con total transparencia.

“No vamos a permitir ningún acto de corrupción”, manifestó la autoridad policial, al señalar que la instrucción del Comando General es esclarecer el caso y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

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