¿De qué delitos acusan al pastor aprehendido? Fiscalía confirma dos procesos en su contra

El pastor evangélico investigado por presuntos hechos de violencia fue aprehendido este viernes durante un operativo ejecutado por el Ministerio Público y la Policía en el municipio de Porongo. Tras su captura, fue trasladado a dependencias policiales y, durante su declaración informativa, decidió acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio.

El fiscal de Porongo, Franz Delgadillo, informó que la investigación formal comprende dos procesos penales abiertos contra el denunciado.

“El Ministerio Público del municipio de Porongo solamente cuenta con una denuncia de violación contra esta persona aperturada y también otra por violencia familiar cuya otra persona sería la víctima”, explicó la autoridad.

Según el fiscal, el caso principal corresponde a una denuncia por el delito de violación, cuya víctima era menor de edad cuando ocurrieron los hechos. Asimismo, existe un segundo proceso por violencia familiar, en el que otra mujer figura como denunciante.

Delgadillo precisó que, una vez ejecutada la orden de allanamiento en dos inmuebles vinculados al investigado, se procedió a su aprehensión y posteriormente se tomó su declaración informativa policial, instancia en la que el acusado optó por no brindar su versión de los hechos.

“Al momento de su declaración informativa policial se ha acogido a su derecho constitucional de guardar silencio”, señaló el representante del Ministerio Público.

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, indicó que las investigaciones se iniciaron a partir de una denuncia difundida en redes sociales y otra presentada de manera formal ante las autoridades.

La autoridad policial explicó que durante la investigación se realizaron allanamientos coordinados con la Fiscalía, logrando ejecutar el mandamiento de aprehensión contra el pastor.

Mientras tanto, la Fiscalía informó que se encuentra a la espera de que el juzgado competente fije la fecha y hora de la audiencia cautelar, donde se definirá la situación jurídica del investigado.

El caso cobró mayor repercusión luego de que dos mujeres hicieran públicos sus testimonios. Una de ellas denunció haber sido víctima de una agresión sexual cuando acudió al pastor en busca de consejería espiritual, mientras que la segunda relató presuntos episodios de violencia física y psicológica.

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