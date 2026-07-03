Una tragedia conmocionó la tarde de este viernes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un bebé de aproximadamente cuatro a cinco meses perdió la vida luego de caer de un vehículo tipo torito y ser arrollado por varios motorizados en el sexto anillo de la avenida Santos Dumont.

De acuerdo con el reporte preliminar, el menor viajaba junto a sus padres en la parte posterior del vehículo, dentro de un portabebé. Sin embargo, por circunstancias que aún son investigadas, el infante cayó sobre la vía sin que los ocupantes del motorizado advirtieran lo ocurrido.

El paramédico José Luis Choque informó que, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, un peatón ya había intentado auxiliar al bebé.

“El infante se encontraba en vía pública. Uno de los peatones que vio pudo levantar al infante, pero lamentablemente ya un vehículo había pasado por encima”, explicó el rescatista.

Según el mismo reporte, los padres continuaron su recorrido y recién varios minutos después se percataron de que el menor ya no se encontraba en la parte posterior del torito. Al regresar al lugar donde presumiblemente ocurrió la caída, encontraron que el bebé ya había sido atropellado.

“Al percatarse la madre, que iba a bordo de un torito junto con el padre, minutos más adelante se percataron que el menor no estaba en la parte de atrás y, al retornar, ya vieron que el menor había sido atropellado. Ya habían pasado aproximadamente diez minutos desde que había caído”, señaló Choque.

El paramédico agregó que varios vehículos habrían pasado por el lugar antes de que el menor fuera auxiliado por un transeúnte, situación que agravó las lesiones sufridas.

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