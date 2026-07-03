Así evolucionó el dólar paralelo en Bolivia entre el 29 de junio y el 3 de julio

El dólar paralelo en Bolivia registró movimientos moderados entre el 29 de junio y el 3 de julio, manteniéndose en niveles cercanos a los Bs 10, de acuerdo con reportes de plataformas especializadas que monitorean la cotización de la divisa en el mercado informal.

A lo largo de la semana, el comportamiento del tipo de cambio reflejó una relativa estabilidad, con fluctuaciones diarias de baja magnitud. Si bien se observaron descensos y posteriores recuperaciones, la cotización no presentó variaciones significativas que alteraran la tendencia predominante.

Evolución diaria del dólar paralelo

Lunes 29 de junio: Bs 9,92 (compra) | Bs 9,90 (venta).

Martes 30 de junio: Bs 9,60 (compra) | Bs 9,86 (venta).

Miércoles 1 de julio: Bs 9,95 (compra) | Bs 9,93 (venta).

Jueves 2 de julio: Bs 10,00 (compra) | Bs 9,99 (venta), la cotización más alta registrada durante el período analizado.

Viernes 3 de julio: Bs 9,96 (compra) | Bs 9,95 (venta).

Los registros muestran que el dólar paralelo se movió dentro de un rango estrecho durante toda la semana. Tras una baja en la cotización de compra el martes, la divisa recuperó terreno entre el miércoles y el jueves, para luego cerrar el viernes con un ligero retroceso, aunque permaneciendo cerca de la barrera de los Bs 10.

Por otra parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) presentó este viernes 3 de julio la evolución del Tipo de Cambio Oficial (TCO) durante los últimos cinco días hábiles. Según los datos de la entidad, la cotización oficial del dólar registró un incremento gradual, pasando de Bs 9,73 a Bs 9,80, en la primera semana de vigencia del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

De esta manera, tanto el mercado oficial como el paralelo mostraron movimientos durante la semana, aunque con comportamientos distintos. Mientras el TCO reflejó un ajuste gradual al alza dentro del nuevo esquema cambiario, el dólar paralelo permaneció relativamente estable y cerró la semana en torno a los Bs 10.

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