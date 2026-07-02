¿A cuánto está el dólar esta tarde? Revisa la cotización actual

El mercado paralelo de divisas continúa mostrando niveles altos en la cotización del dólar, manteniéndose como una referencia clave para distintos sectores económicos, a pesar de los recientes ajustes implementados en la política cambiaria.

Durante la última referencia disponible, el dólar paralelo se ubicó en Bs 9,97 para la compra y Bs 9,97 para la venta, registrando en horas de la mañana valores ligeramente inferiores, entre Bs 10,02 y Bs 9,98. Estas variaciones intradías reflejan movimientos leves, aunque no alteran la tendencia general de estabilidad en niveles elevados.

Pese a operar fuera del sistema financiero regulado, el mercado paralelo sigue teniendo un fuerte impacto en la economía real. Comerciantes, importadores y otros actores económicos lo utilizan como parámetro para la fijación de precios, lo que influye directamente en el comportamiento de bienes y servicios.

Tipo de cambio oficial

En paralelo, el tipo de cambio oficial continúa su proceso de ajuste bajo el nuevo régimen de tipo de cambio flexible, implementado recientemente por las autoridades económicas. En su tercer día de vigencia, el dólar oficial se ubicó en Bs 9,78, luego de haber iniciado en Bs 9,76 durante su cuarto día de aplicación.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo observada con atención por el mercado, en un contexto donde ambos indicadores conviven y marcan referencias distintas para la actividad económica.

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