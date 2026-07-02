Gobierno anuncia medidas de apoyo al agro y acuerda hoja de ruta con Confeagro tras reunión en Cochabamba

El Gobierno nacional y la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) acordaron este jueves una hoja de ruta para impulsar la recuperación del sector productivo, afectado por más de 50 días de bloqueos.

Al concluir la reunión realizada en Cochabamba, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que la próxima semana se presentará un paquete de medidas de financiamiento y nuevas normas para fortalecer la producción.

Explicó que el Ejecutivo trabaja en la creación de fondos de garantía y en la eliminación de "cuellos de botella" que dificultan la actividad productiva, con el objetivo de que el sector recupere su capacidad de producir, exportar y generar empleo.

"El sector productivo es el nuevo eje central de la economía boliviana y estamos trabajando para que tenga las condiciones necesarias para producir y crecer", afirmó la autoridad.

El ministro señaló que, además de atender las necesidades urgentes surgidas tras los bloqueos, el Gobierno establecerá una mesa de trabajo permanente con los productores para dar seguimiento a los problemas que enfrenta el sector.

Productores plantean cinco demandas

Durante el encuentro, Confeagro presentó una serie de propuestas para acelerar la recuperación de la actividad agropecuaria. Entre ellas destacan la creación de un fondo de reactivación para recuperar las pérdidas ocasionadas por los bloqueos, la aprobación de una ley antibloqueos para garantizar la libre circulación y el abastecimiento oportuno de diésel.

Los productores también solicitaron una norma que facilite la conversión voluntaria de la pequeña propiedad a mediana propiedad para acceder a financiamiento y mayor seguridad jurídica.

Como resultado de la reunión, ambas partes acordaron que el Ministerio de Economía presentará la próxima semana propuestas concretas de financiamiento dirigidas a los distintos sectores productivos del país.

Gobierno destaca el papel estratégico del agro

Durante el encuentro, desde el Gobierno nacional se destacó que la producción agropecuaria es fundamental para garantizar el abastecimiento de alimentos y dinamizar la economía nacional.

En el encuentro también se abordaron temas como los avasallamientos, la seguridad jurídica y la necesidad de coordinar acciones con otras instituciones del Estado para brindar mayor respaldo a los productores.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener un diálogo permanente entre el Gobierno y el sector agropecuario para implementar medidas orientadas a la reactivación económica y al fortalecimiento de la producción nacional.



Mira la programación en Red Uno Play