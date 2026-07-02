El Gobierno aprobó siete nuevos decretos: Cuáles son y qué tratan

El Gobierno nacional aprobó un paquete de siete decretos supremos con medidas orientadas a los sectores de minería, salud, comercio exterior, energía y combustibles. Las nuevas disposiciones abarcan desde la importación privada de carburantes hasta la reducción de aranceles y cambios en las tarifas eléctricas.

¿Cuáles son?

El Decreto Supremo 5641 deja sin efecto la declaratoria de reserva fiscal minera en el área de Chuqui Chuquibuta, en Potosí. Según el Ejecutivo, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la socialización sobre las ventajas de la exploración minera.

Por su parte, el Decreto Supremo 5642 elimina el pago de tributos aduaneros para determinadas donaciones provenientes del exterior destinadas a medicamentos, pruebas médicas y equipos de radioterapia.

El Decreto Supremo 5643 aprueba un nuevo manual para la evaluación de invalidez y causa de muerte de los asegurados. La norma establece que únicamente médicos registrados podrán emitir dictámenes válidos para estos procedimientos.

Una de las medidas más relevantes corresponde al Decreto Supremo 5644, que autoriza a empresas privadas y personas naturales a importar combustibles derivados del petróleo para consumo propio o comercialización a precio internacional, mientras el Estado mantiene el suministro subvencionado bajo controles específicos.

En tanto, el Decreto Supremo 5645 dispone la exención total de tributos aduaneros para seis donaciones destinadas al Estado con el objetivo de fortalecer los sectores de salud y tecnología.

El Decreto Supremo 5646 reduce en cinco puntos porcentuales el gravamen arancelario para mercancías contempladas en el Arancel Aduanero de Importaciones 2026, con la finalidad de disminuir los costos de importación y contener el incremento de precios.

Finalmente, el Decreto Supremo 5647 amplía del 3% al 5% el límite máximo de variación de las tarifas de electricidad, modificando el margen permitido para los ajustes tarifarios.

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