Productores advierten incremento en costos de producción por importación privada de diésel

El expresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (Fenca), Gonzalo Vásquez, consideró que el decreto que permite a privados importar diésel y gasolina representa una alternativa para asegurar el abastecimiento; sin embargo, advirtió que también provocará un incremento en los costos de producción del sector agrícola.

Según explicó, aunque la medida es positiva para reducir el riesgo de desabastecimiento, su implementación demandará tiempo y obligará a los productores a adquirir combustible a un precio mayor.

"Eso va a hacer que se encarezca el costo de producción, porque de alguna manera nosotros vamos a acudir a ese diésel, ya que garantizará que no se pierda la fluidez del combustible", manifestó.

Vásquez señaló que el incremento del costo del combustible terminará trasladándose al precio final de los productos. "Vamos a tener que vender más caro, porque va a repercutir en el costo de producción. Es una cadena", sostuvo.

El dirigente recordó que la posibilidad de importar combustible por parte de privados ya se discutía desde el año pasado, pero, a su juicio, diversos obstáculos impidieron su aplicación.

Afirmó que el nuevo esquema representa un "incremento camuflado", debido a que los productores tendrán mayor seguridad de abastecimiento, pero deberán asumir un mayor costo por el combustible.

También cuestionó el rol que desempeñará YPFB en el nuevo escenario y consideró que la empresa estatal debería reducir sus costos de operación si su función se limita principalmente a la importación de combustibles.

Finalmente, expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan los pequeños productores para acceder a financiamiento.

"Hay un plazo para volver a tocar el acceso al financiamiento del pequeño productor, que en este momento está restringido. Eso hace que acudamos a créditos más caros y esa es otra desventaja que tenemos como pequeños productores", concluyó.

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