Exministro de Hidrocarburos afirma que DS 5647 busca controlar impacto del dólar en tarifas de luz

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó que el reciente decreto 5647 vinculado al sector eléctrico busca evitar un impacto fuerte en la tarifa que pagan los usuarios, en medio del nuevo régimen de tipo de cambio flexible.

Según Ríos, la norma estaba inicialmente pensada para el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica, pero fue adecuada para responder al impacto que puede generar el nuevo tipo de cambio en la cadena de abastecimiento eléctrico.

“El tipo de cambio va a afectar la factura eléctrica que reciben los usuarios y por eso se introduce ese factor de estabilización”, explicó.

“Evita un tarifazo”

Ríos señaló que el decreto no implica un incremento directo o descontrolado en las tarifas, sino una medida para estabilizar los precios y evitar que el usuario final asuma de golpe los efectos del nuevo escenario cambiario.

“No significa ningún tipo de tarifazo. Evita un tarifazo”, sostuvo el exministro.

Explicó que el tipo de cambio puede afectar los costos en generación, transmisión y distribución de electricidad, por lo que el Gobierno busca controlar la variación dentro de ciertos parámetros.

“Están tratando de proteger al usuario, principalmente después de estos 53 días de bloqueo”, indicó.

Medida social, pero con límite

Ríos comparó esta disposición con el decreto que reduce aranceles para algunos productos importados, señalando que ambas medidas tienen el objetivo de evitar que los nuevos costos sean trasladados directamente a la población.

“El decreto en el sector eléctrico tiene exactamente la misma finalidad: no impactar al usuario final”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que esta medida es temporal y que más adelante Bolivia deberá realizar ajustes más profundos en el sector energético para evitar problemas de abastecimiento.

Advierte crisis del gas desde 2029

El exministro también se refirió a la situación del gas natural en el país y sostuvo que Bolivia necesita subir el precio del gas destinado al sector eléctrico si busca atraer inversiones en exploración.

Según Ríos, los precios actuales son demasiado bajos y no permiten recuperar costos para nuevas inversiones.

Advirtió que, si no se aprueba una nueva ley de hidrocarburos y no se atrae inversión, el país podría enfrentar una situación crítica desde 2029, cuando comenzaría una mayor presión sobre el abastecimiento de gas.

“Necesitamos nuevos precios de gas, necesitamos reducir el IDH como está establecido en la ley de hidrocarburos”, señaló.

Libre importación de combustibles

Durante la entrevista, Ríos también analizó el Decreto Supremo 5644, referido a la libre importación de combustibles por parte de privados hasta 2030.

Explicó que la principal novedad es que los importadores privados podrán comercializar gasolina y diésel en estaciones de servicio existentes, lo que abriría la posibilidad de tener surtidores con combustible subsidiado de YPFB y, en paralelo, combustible importado a precio de mercado.

“Estamos transitando muy lentamente a un mercado donde YPFB tiene que dejar el monopolio del abastecimiento primario de energía en el país”, sostuvo.

Plantea tres medidas urgentes

Ríos afirmó que Bolivia necesita encarar tres medidas estructurales para evitar un mayor desabastecimiento energético: terminar de quitar subsidios a la gasolina, diésel y gas natural; aprobar una nueva ley de hidrocarburos y una ley eléctrica; y reformar profundamente YPFB y ENDE.

“Si no hacemos estas tres medidas, vamos a tener más problemas, más desabastecimiento”, advirtió.

El exministro sostuvo que el país debe avanzar hacia un mercado energético más competitivo, con participación privada, diferentes marcas, mejores servicios y precios que reflejen los costos reales.

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