Cumbre del Mercosur emite declaración especial en respaldo a la democracia boliviana

La LXVIII Cumbre de Presidentes del Mercosur, realizada en Asunción, Paraguay, emitió una declaración especial sobre la preservación del orden democrático en Bolivia, en la que ratificó su respaldo a las instituciones democráticas y al Gobierno legítimo y constitucional del Estado Plurinacional.

En el documento, los mandatarios de los Estados partes del Mercosur y países asociados manifestaron su preocupación por la situación humanitaria en Bolivia y rechazaron toda acción que implique violencia, interrupción de servicios esenciales, amenazas a infraestructura crítica o cualquier conducta que pueda comprometer la estabilidad democrática.

Ratifican compromiso democrático

La declaración reafirma la plena vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, además del compromiso regional con la defensa y fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los presidentes también señalaron que la consolidación de la democracia es una condición esencial para la estabilidad regional y para profundizar la integración entre los pueblos.

Llamado al diálogo en Bolivia

El Mercosur reiteró su solidaridad con el Gobierno y el pueblo boliviano, y exhortó a todos los actores políticos y sociales del país a canalizar sus diferencias mediante el diálogo, el respeto mutuo y el reconocimiento de las instituciones democráticas.

El pronunciamiento también remarca la importancia de preservar la paz social y evitar acciones que afecten la convivencia pacífica o el funcionamiento de servicios esenciales.

La declaración fue emitida el 30 de junio de 2026, en el marco de la cumbre presidencial desarrollada en Paraguay.

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