Del Granado propone elevar presupuesto para Órgano Judicial al 3%

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, planteó que el presupuesto del Órgano Judicial sea constitucionalizado con un mínimo del 3% anual, como parte de una reforma judicial estructural.

El legislador sostuvo que la demanda de mayores recursos para la justicia es justa, debido a que el presupuesto actual resulta insuficiente frente al crecimiento poblacional y las necesidades del sistema judicial.

Según Del Granado, actualmente el Órgano Judicial recibe alrededor del 0,35% del presupuesto, cifra que considera demasiado baja para garantizar un servicio adecuado a la población.

Propone reforma constitucional parcial

Del Granado explicó que la Comisión de Constitución planteó una propuesta de reforma judicial que incluye la incorporación de un presupuesto mínimo del 3% en la Constitución Política del Estado.

“Se habla de un presupuesto del 3%. La comisión que presido ha planteado en una propuesta de reforma judicial un mínimo del 3% constitucional”, señaló.

El diputado indicó que esta medida permitiría evitar que el presupuesto judicial sea objeto de negociación cada año y garantizaría mayor independencia financiera para la administración de justicia.

Demanda justa, pero cuestiona paralización

Aunque respaldó la necesidad de incrementar los recursos para el Órgano Judicial, Del Granado manifestó su desacuerdo con el anuncio de una eventual paralización de actividades.

“Estoy en absoluto desacuerdo con el anuncio de paralización, pero estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad del incremento del presupuesto judicial”, afirmó.

El legislador consideró que el reclamo debe canalizarse a través de una reforma institucional y constitucional, sin afectar el servicio de justicia a la población.

Justicia requiere más recursos

Del Granado sostuvo que una verdadera reforma judicial no podrá avanzar si no se garantiza un financiamiento adecuado para el sistema.

En ese sentido, remarcó que el incremento presupuestario debe ser parte de una transformación de fondo, orientada a fortalecer la independencia, modernización y capacidad operativa del Órgano Judicial.

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