TSJ aclara que pedido de presupuesto no busca subir salarios y afirma que un diálogo efectivo puede evitar medidas de presión

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, aclaró que el pedido de mayor presupuesto para el Órgano Judicial no tiene como finalidad incrementar salarios, sino atender las necesidades reales que enfrenta el sistema de justicia en el país.

“No estamos pidiendo presupuesto para aumentarnos el sueldo. El presupuesto es una realidad, es una necesidad que se tiene en el Órgano Judicial”, afirmó Saucedo.

La autoridad judicial sostuvo que, si se pretende hablar de una verdadera reforma de la justicia, se deben garantizar los recursos necesarios para llevar adelante ese proceso.

Reforma judicial requiere recursos

Saucedo remarcó que las reformas no pueden ejecutarse únicamente con ideas o buenas intenciones, sino con presupuesto que permita implementar los cambios planteados.

“Si vamos a hablar de reforma en la justicia, la reforma se hace con plata, con recursos. No se puede hacer reformas con buenas intenciones”, señaló.

El presidente del TSJ indicó que existen propuestas y proyectos, pero advirtió que estos no podrán materializarse si no se cuenta con las condiciones económicas necesarias.

Pide reunión con el Gobierno y la Asamblea

Saucedo planteó la necesidad de instalar una mesa de diálogo con el presidente del Estado, su gabinete y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Explicó que existen paquetes de leyes presentados por el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia, los cuales deben ser tratados para avanzar en una reforma estructural.

“Nos tenemos que sentar con el presidente, con su gabinete, con los miembros de la Asamblea Legislativa”, sostuvo.

Diálogo para evitar medidas de presión

El titular del TSJ afirmó que, si el diálogo da resultados, no será necesario llegar a medidas de presión.

“Si esto da resultado, no es necesario que lleguemos a medidas de presión, eso que quede bastante claro”, manifestó.

Saucedo insistió en que el Órgano Judicial busca soluciones institucionales y espera que los otros órganos del Estado comprendan la urgencia de atender esta situación.

Cuestiona debilitamiento de la justicia

La autoridad judicial también lamentó que durante años se haya mantenido a la justicia en condiciones de debilidad institucional.

Según Saucedo, un Órgano Judicial debilitado facilita su instrumentalización, por lo que pidió avanzar hacia un sistema más independiente, fortalecido y con capacidad real para responder a la población.

“Lastimosamente se acostumbraron a tener un Órgano Judicial debilitado, porque era más fácil instrumentalizarlo”, afirmó.

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