Entre lágrimas, honores y agradecimientos: Multitud da el último adiós al legendario rescatista Runy Callaú

En horas de la tarde de este viernes, una multitud compuesta por familiares, amigos entrañables y grupos de rescate de diferentes unidades acompañó el cuerpo sin vida del capitán Runy Callaú hasta su última morada. El cortejo fúnebre se trasladó de forma emotiva hacia el Parque Cementerio Las Misiones, ubicado en el municipio de La Guardia, donde la ciudadanía y sus camaradas le dieron el último y más sentido adiós.

Este sepelio masivo se llevó a cabo tras concluir el velatorio realizado anoche en el salón del segundo anillo y canal Cotoca, lugar que congregó a decenas de personas impactadas por su partida. Las delegaciones de bomberos y rescatistas escoltaron el féretro con sirenas abiertas, rindiendo de esta manera los máximos honores institucionales a quien fuera su gran maestro e inspirador en la atención de emergencias de alto riesgo.

El recuerdo eterno de su compañera y autoridades

Durante las honras fúnebres previas, la esposa del capitán brindó un testimonio donde describió a Runy como un hombre sencillo, valiente de espíritu y lleno de una fe inquebrantable que nunca se apagó.

“Un hombre que amo porque su alma vive, solo su casita está descansando; aún con discapacidad y baja visión siguió ayudando, siguió asesorando y capacitando a jóvenes y niños”, manifestó la viuda con profunda resignación.

A estas muestras de dolor también se sumó el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, quien asistió personalmente para catalogar al fallecido líder como un ejemplo crucial a seguir para las nuevas generaciones. El burgomaestre cruceño enfatizó ante los medios que la región ha perdido a un gran hombre, destacando que su trayectoria motivó la creación de múltiples cuerpos de bomberos voluntarios en todo el departamento.

El cierre de una vida dedicada al auxilio

La partida de Runy Callaú Monasterio, fundador de la Fundación de Salvamento y Rescate (FUNSAR) y exdiputado nacional, deja un vacío profundo tras casi cuarenta años de servicio voluntario ininterrumpido en el país. Sus restos llegaron al suelo cruceño la tarde del lunes tras ser repatriados desde Brasil, país al que había viajado junto a su esposa con la esperanza de hallar un tratamiento médico especializado.

El respetado capitán libraba desde la gestión 2021 una batalla muy delicada contra las secuelas severas de un Accidente Cerebrovascular (ACV) que deterioró progresivamente su salud. Pese a las complicaciones físicas, Callaú es recordado por haberse mantenido activo en la formación de rescatistas hasta sus últimos días, consolidando un legado de protección comunitaria que hoy ya descansa en paz.

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