Un caso de presunto maltrato animal es investigado por las autoridades luego de que un perro muriera a consecuencia de graves heridas provocadas con un machete en una comunidad del departamento de Potosí.

De acuerdo con el reporte policial, el médico veterinario Olvis Danny Romero formalizó la denuncia este martes 30 de junio, luego de haber atendido al animal días antes.

Perrito murió tras ser macheteado en Potosí; el caso es investigado. FOTO: Policía de Potosí.

Según su declaración, el hecho ocurrió el 25 de junio, cuando aproximadamente a las 17:15 recibió una llamada del ciudadano Wilberth, quien solicitó atención veterinaria urgente porque el perro había sido atacado con un machete. El profesional se trasladó hasta la comunidad de Rancho, donde llegó cerca de las 18:20.

Al examinar al animal, el veterinario evidenció tres profundas incisiones en distintas partes del cuerpo. Una de ellas afectó la región de la columna torácica, provocando fractura ósea y lesiones en los nervios, mientras que las otras heridas comprometían una extremidad posterior y un miembro anterior.

“El perro perdió mucha sangre. Cuando llegué a atenderlo ya estaba agonizando y, mientras procedía a brindarle asistencia médica, falleció”, señala el veterinario en su declaración.

Perrito murió tras ser macheteado en Potosí; el caso es investigado. FOTO: Policía de Potosí.

De acuerdo con el relato del propietario del can, el incidente se habría producido cuando el perro ingresó al terreno de un vecino y comenzó una pelea con otro can. En esas circunstancias, el presunto agresor, identificado como Fernando A., quien se encontraba realizando trabajos con un machete, habría intentado separar a los animales y terminó hiriendo a ambos perros, causando lesiones de mayor gravedad al animal que posteriormente murió.

El reporte policial identifica como propietarios del perro fallecido a Flora R. y su hijo Wilbert B.

Como parte de la investigación, el denunciante anunció la entrega de videos e imágenes que registran el estado del animal al momento de recibir atención veterinaria.

Entre las primeras actuaciones investigativas se solicitó un requerimiento fiscal para la realización de una necropsia o examen médico veterinario forense, con el fin de establecer la causa y el mecanismo de la muerte. Asimismo, se emitieron citaciones para el presunto involucrado, Fernando A., y para los propietarios del perro en calidad de testigos.

Según el reporte policial, el caso permanece en etapa de investigación bajo conocimiento del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

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