La Fiscalía Departamental de Santa Cruz investiga un presunto caso de infanticidio ocurrido en la zona norte de la ciudad, donde fue hallada sin vida una recién nacida de aproximadamente diez días de nacida. En el caso, los padres de la menor se encuentran actualmente aprehendidos mientras avanzan las investigaciones.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y la Policía Boliviana, se constituyó en un área de difícil acceso ubicada en inmediaciones de la zona G-77, donde se realizó el levantamiento legal del cuerpo y la recolección de indicios.

“Se tiene claramente identificada a una víctima de aproximadamente diez días de nacida y dos personas aprehendidas, que corresponderían a los progenitores”, señaló Zeballos, al confirmar el inicio formal de la investigación por el delito de infanticidio.

De acuerdo con la información preliminar recabada en el cuaderno de investigación, la denuncia inicial fue presentada por la tía de la menor, quien reportó su desaparición un día antes del hallazgo. Tras la alerta, personal policial y fiscal se trasladó hasta el domicilio de los denunciantes y posteriormente al lugar donde fue encontrada la bebé.

Zeballos indicó que las primeras declaraciones testificales apuntan a una presunta planificación del hecho, en la que habrían participado los progenitores y otro familiar que también fue aprehendido. Según esta versión preliminar, a la menor se le habría suministrado una sustancia o medicamento que habría provocado su fallecimiento.

“Se habla de la posibilidad de que se le haya hecho ingerir un medicamento letal; sin embargo, esto será determinado de manera objetiva mediante la autopsia médico-legal”, precisó el fiscal.

El Ministerio Público aclaró que aún se encuentra en etapa inicial de investigación y que será la autopsia forense la que establecerá con precisión la causa de la muerte de la recién nacida, así como la posible participación de los investigados.

El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue judicial correspondiente, mientras continúan las diligencias investigativas para la recolección de elementos que sustenten la teoría del caso.

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