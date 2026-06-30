Pofoma rescata un oso hormiguero herido en el Beni tras alerta de vecinos

Personal de la Dirección Departamental de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) en el Beni realizó el rescate de un oso hormiguero que fue encontrado herido y desorientado sobre un árbol en el barrio 13 de Agosto de Trinidad.

El operativo se activó tras el aviso de vecinos de la zona, quienes reportaron la presencia del animal en situación de vulnerabilidad.

Los efectivos policiales procedieron al rescate aplicando los protocolos de manejo de fauna silvestre, logrando poner a buen recaudo al ejemplar sin mayores incidentes. Posteriormente, el animal fue entregado a especialistas para su evaluación médico-veterinaria, con el objetivo de determinar su estado de salud y definir su tratamiento.

Atención veterinaria y proceso de rehabilitación

El rescatista de vida silvestre, Marco Antonio Greminger, informó que se trata de una cría de oso hormiguero (Tamandua tetradactyla), la cual será sometida a una inspección médica en el Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Autónoma del Beni (UABJB).

Luego de la evaluación inicial, el ejemplar será sometido a un proceso de alimentación y rehabilitación para su recuperación. Una vez que el animal se recupere por completo, se prevé su liberación en un entorno natural adecuado para su especie, bajo supervisión de especialistas.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte del compromiso institucional con la protección y conservación de la fauna silvestre en el país.

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