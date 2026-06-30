"Vamos a seguir con su legado": Miembros del grupo Funsar despiden a Runy Callaú

Integrantes del Grupo Funsar provenientes de distintos municipios del departamento llegaron este martes al velorio del capitán Runy Callaú para rendirle el último homenaje y destacar el legado que dejó como impulsor del voluntariado y referente en la atención de emergencias en Santa Cruz.

José Luis Hurtado, miembro de Funsar, explicó que jóvenes formados por Callaú en diferentes provincias viajaron hasta la capital cruceña para despedir a quien consideran su capitán y maestro.

"Todos nuestros jóvenes formados en provincia están hoy aquí para despedir al capitán. Han venido de Ascensión de Guarayos, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Concepción. Muchos empezaron siendo estudiantes de colegio y hoy son profesionales que trabajan en atención de emergencias y gestión de riesgos", señaló.

Hurtado recordó que la mayor enseñanza de Runy Callaú fue el compromiso con el servicio voluntario y la disposición de arriesgar la propia vida para salvar la de otras personas.

"El criterio que hacía Runy era el del servicio voluntario, el de arriesgar su vida por salvar la de otra persona. Fue un ejemplo a seguir y hoy se deja notar porque ya son más de 36 grupos de voluntarios. Nosotros fuimos casi los iniciadores de ese movimiento", afirmó.

Asimismo, aseguró que el legado de Callaú continuará vigente entre quienes fueron formados bajo sus enseñanzas. "Para nosotros fue un ejemplo a seguir. Lo vamos a extrañar, pero vamos a continuar con su legado", manifestó.

Durante la jornada se prevé que continúen llegando familiares, amigos, voluntarios y ciudadanos al Salón Las Misiones donde se realiza el velorio. La misa de cuerpo presente fue programada para las 15:00.

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