Cochabamba: oferta de pollo reduce el precio del kilo a Bs 12 en el mercado Calatayud

El precio del pollo registró una reducción en el mercado Calatayud de la ciudad de Cochabamba, donde comerciantes ofertan el kilo a 12 bolivianos debido a la llegada de una importante cantidad de producto.

Las vendedoras informaron que el abastecimiento proviene de Mairana, en Santa Cruz, y corresponde a pollos de gran tamaño, de aproximadamente cinco kilos.

“Está barato, que vengan a comprar, ha llegado pollo de Mairana de Santa Cruz, es pollo grande. Cada pollo es de cerca a 5 kilos”, señaló una comerciante del sector. Según explicaron, el precio promocional de 12 bolivianos por kilo corresponde a aves de mayor peso, mientras que el pollo normal se mantiene entre 16 y 17 bolivianos por kilo.

“Son pollitos grandes, pechugones, no son grasosos. Hoy y mañana vamos a estar con esta oferta”, agregó otra vendedora.

Otros cortes también bajaron de precio

En el mismo mercado, los precios de algunos cortes también registran variaciones. El filete se comercializa en 34 bolivianos, la pierna en 20 bolivianos y las alitas en 25 bolivianos.

Las comerciantes destacaron que, por el momento, existe buen abastecimiento y que los precios responden a una oferta temporal con peso y precio considerados “justos” por el sector.

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