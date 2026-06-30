Bolivia envía rescatistas y más de seis toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela tras los terremotos

El Gobierno de Bolivia envió un contingente de 20 rescatistas especializados y más de seis toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y asistencia a los damnificados por los terremotos que afectaron ese país.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Paz, informó que la misión fue organizada por instrucción del presidente Rodrigo Paz, en coordinación con la Cancillería, los ministerios de Defensa y Salud, además del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Equipo especializado de rescate

El grupo está conformado por 18 efectivos del Servicio de Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana y dos rescatistas de la Unidad Militar de Emergencia y Ecología, quienes permanecerán aproximadamente siete días colaborando en las tareas de búsqueda.

La ayuda humanitaria incluye cerca de dos toneladas de medicamentos gestionados por el Ministerio de Salud, además de alimentos e insumos reunidos mediante donaciones de ciudadanos bolivianos y venezolanos residentes en el país.

Paz explicó que Venezuela solicitó específicamente personal especializado en rescate debido a que las labores continúan realizándose de forma manual ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre los escombros.

Gestión de ayuda a bolivianos en Venezuela

La Cancillería también desplazó al viceministro de Asuntos Consulares e Institucionales, Héctor Huanca, para coordinar en territorio venezolano la asistencia a los ciudadanos bolivianos afectados.

Hasta el momento, la representación diplomática logró establecer contacto con 14 estudiantes bolivianos, quienes reportaron encontrarse en buen estado de salud. Asimismo, se realiza el seguimiento al caso de una familia boliviana que gestiona su retorno al país a través de Brasil.

Las autoridades señalaron que la posibilidad de realizar nuevos envíos de ayuda dependerá de la evaluación de las necesidades que se identifiquen en la zona afectada y de la coordinación con el Gobierno venezolano.

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