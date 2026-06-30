¿Antojo de api? Hoy es el último día de la tradicional feria en La Paz

La tradicional Feria del Api, organizada por el aniversario de la zona San Pedro y San Pablo, vive este martes su última jornada, ofreciendo a los paceños una variedad de bebidas y masitas típicas para enfrentar las bajas temperaturas del invierno.

Delicias para invierno

La feria se instala en inmediaciones de la plaza San Pedro, donde decenas de comerciantes ofrecen api morado, api blanco, api mezclado, tojorí, además de pasteles, buñuelos y donitas, productos característicos de la gastronomía paceña durante la temporada fría.

Entre las ofertas disponibles, los expositores comercializan combos que incluyen api o tojorí acompañado de pastel o buñuelo por Bs 15. También existe la opción de adquirir las bebidas y masitas por separado, según la preferencia del cliente.

Visita la feria en su último día

Los vendedores señalaron que esta es la última oportunidad para visitar la feria, que fue instalada tras la celebración de la noche de San Juan y que coincide con el descenso de las temperaturas registrado en los últimos días.

Con el inicio de julio y la proximidad de las celebraciones paceñas, los organizadores invitaron a la población a mantener vivas las tradiciones gastronómicas locales y apoyar a los productores que participan en esta actividad.

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