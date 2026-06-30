Anuncian frente frío en Cochabamba: conoce desde cuándo bajarán las temperaturas

El ingreso de un nuevo frente frío al país provocará un marcado descenso de las temperaturas, principalmente en el oriente boliviano, mientras que en Cochabamba el efecto será moderado, aunque se prevé una disminución de las temperaturas máximas desde el jueves, informó el responsable del Centro de Monitoreo e Investigaciones Climáticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Marco Andrade.

El especialista sostuvo que el sistema ingresará por el sur del país y afectará con mayor intensidad al Chaco, la Chiquitanía, los Llanos Centrales y la Amazonía, donde las temperaturas descenderán de forma considerable entre el 2 y 3 de julio.

Cochabamba tendrá días más frescos

Andrade señaló que en el departamento la afectación será menor en comparación con el oriente. Sin embargo, los modelos climáticos coinciden en que el jueves se registrará un descenso generalizado de las temperaturas máximas.

Indicó que las temperaturas mínimas permanecerán relativamente estables, mientras que el mayor cambio se sentirá durante el día, cuando las máximas disminuirán y aumentará la sensación de frío.

El análisis multimodelo elaborado por la UMSS prevé que uno de los escenarios registre una temperatura mínima de 4 grados centígrados en la ciudad de Cochabamba el miércoles. Para el jueves se proyecta una jornada fresca y nublada, con un descenso evidente de la temperatura máxima.

Lluvias en el trópico y bajas temperaturas en las provincias

El pronóstico también anticipa lluvias en el trópico cochabambino entre el miércoles y jueves, debido a la inestabilidad atmosférica generada por el ingreso del frente frío.

En las provincias se espera un comportamiento similar, aunque con distinta intensidad. En Aiquile se prevé una caída más pronunciada de las temperaturas máximas, con mínimas entre 6 y 7 grados.

En Arque, las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 2 grados y la máxima descenderá hasta aproximadamente 9 grados.

Para Tarata y los municipios del Valle Bajo, el pronóstico es similar al del Valle Central, con una reducción de entre 4 y 5 grados en las temperaturas máximas durante el jueves, alcanzando valores cercanos a los 12 grados.

Recomiendan tomar precauciones

Andrade afirmó que Cochabamba ya ingresó plenamente al periodo invernal, caracterizado por temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados y fuertes contrastes térmicos entre el día y la noche.

Ante este panorama, recomendó a la población tomar precauciones frente a los cambios bruscos de temperatura, ya que estas condiciones favorecen la aparición de resfríos y otras enfermedades respiratorias.

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