Vacaciones invernales empiezan el 6 de julio en Cochabamba; no habrá ampliación

El director departamental de Educación de Cochabamba, Édgar Veizaga, confirmó que las vacaciones de invierno comenzarán el 6 de julio y tendrán una duración de dos semanas, con retorno a clases programado para el 20 de julio.

Señaló que el descanso pedagógico permitirá reducir los riesgos de contagio y proteger la salud de los estudiantes frente al descenso de temperaturas pronosticado por el Senamhi. “Esperemos que este descanso pedagógico sirva principalmente para proteger la salud de nuestros niños”, dijo.

Sin ampliación del receso escolar

Veizaga descartó la ampliación del descanso invernal al remarcar que el Ministerio de Educación mantiene el objetivo de cumplir con los 200 días hábiles de trabajo escolar.

“No va a existir una ampliación en la vacación”, afirmó la autoridad, aunque aclaró que, en caso de registrarse frentes fríos intensos, se evaluará únicamente la posibilidad de modificar los horarios de ingreso a clases.

Medida busca proteger la salud de los estudiantes

El director departamental explicó que el descanso responde principalmente a la necesidad de proteger la salud de los estudiantes ante las bajas temperaturas previstas en los próximos días, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Asimismo, no se descarta ajustar el horario de ingreso al retorno de las actividades escolares si las condiciones climáticas lo requieren.

Prohibido dejar tareas durante el receso

Veizaga recordó que está prohibido que los docentes asignen tareas durante el descanso pedagógico. Sin embargo, recomendó a las familias aprovechar este periodo para fomentar la lectura de libros en casa como apoyo al aprendizaje de los estudiantes.

“El objetivo es que los estudiantes puedan descansar y al mismo tiempo fortalecer hábitos de lectura”, señaló la autoridad educativa.

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