Denuncian presunta negligencia en estética canina tras la muerte de una mascota en Cochabamba

Una propietaria denunció una presunta negligencia en una estética canina de la ciudad de Cochabamba, luego de que su mascota se escapara del establecimiento y posteriormente fuera atropellada en la vía pública.

Según el relato de la dueña, el hecho ocurrió el pasado sábado cuando dejó a sus dos perros en el centro “Wuf Pet” para recibir un baño y corte de pelaje.

“El sábado a las 9:00 de la mañana llevé a mis dos perritos a Wuf Pet, luego me fui al refugio del que soy parte y cuando estaba allí me llaman para decirme que vaya urgente porque Bony se escapó”, señaló la propietaria.

La dueña indicó que, tras difundirse el caso en redes sociales, recibió llamadas de personas que afirmaron haber visto a la mascota en la zona de Cala Cala, corriendo desorientada.

“Mi novio fue corriendo al lugar y era ella, estaba entre plantas”, agregó. De acuerdo con la denuncia, la perrita fue atropellada a pocas cuadras del establecimiento donde había sido dejada. La propietaria sostiene que el hecho se habría producido a raíz de la fuga desde la estética canina.

La familia de la mascota calificó el hecho como una presunta negligencia y pidió que se investiguen las condiciones de seguridad del establecimiento.

Zoonosis investiga el caso

El director de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Prudencio, informó que el caso está en proceso de investigación. Asimismo, anunció que se impulsa el registro y la certificación zoosanitaria de veterinarias, criaderos, refugios y peluquerías de mascotas que operan en el municipio, con el objetivo de evitar incidentes que pongan en riesgo la vida y el bienestar animal.

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