Constitucionalista cuestiona advertencia de paro judicial: “Es inaudito”

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan se refirió a la advertencia del Órgano Judicial de asumir medidas de presión, incluido un paro nacional, si el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa no atienden sus demandas institucionales.

Para el jurista, la posibilidad de que magistrados ingresen en una medida de este tipo representa un hecho inusual en la historia judicial del país.

“Inaudito en toda la historia del Poder Judicial. Siempre hubo problemas, pero los problemas eran por reivindicaciones de los funcionarios judiciales en su momento. Emergencias por amenazas a magistrados o vocales, pero nunca se iba a hablar de paro de magistrados”, afirmó.

Sus declaraciones se dan luego de que el Órgano Judicial diera un plazo de 20 días al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para atender sus pedidos, entre ellos una mayor asignación presupuestaria y la aprobación de normas vinculadas al funcionamiento de la justicia.

Santistevan fue crítico con la postura asumida por las autoridades judiciales y sostuvo que el problema de fondo no se limita al presupuesto, sino a la falta de una verdadera transformación del sistema.

“No les interesa la reforma judicial. ¿Por qué no les interesa la reforma judicial? Porque ellos saben que el Poder Judicial ha hecho mucho daño al país y le sigue haciendo daño porque migra donde está el poder político”, cuestionó.

El abogado afirmó que esa conducta demuestra, a su criterio, que no existe una voluntad real de encarar una reestructuración profunda de la justicia.

También señaló que dentro del sistema judicial continúan ejerciendo funciones autoridades y operadores cuestionados.

“Siguen magistrados, vocales y jueces con prontuarios de denuncias, y siguen ejerciendo los cargos. Le han hecho mucho daño al Estado económico y daño moral”, sostuvo.

Pide una reforma profunda

Para Santistevan, el debate sobre el presupuesto es importante, pero no suficiente. Aseguró que la prioridad debe ser una reforma estructural del sistema judicial, incluso mediante cambios en la Constitución Política del Estado.

“Lo que necesita el Poder Judicial es una reforma profunda. ¿Qué es esa reforma profunda? La reforma de la Constitución Política del Estado. Incluir el presupuesto es importantísimo, pero más importante es reestructurar el Poder Judicial”, afirmó.

El constitucionalista planteó que el país debería consultar a la ciudadanía sobre su nivel de conformidad con la justicia en los nueve departamentos.

“Aquí hay una consulta a los ciudadanos en los nueve departamentos para saber si están de acuerdo con la justicia. Ahí se van a llevar una gran sorpresa”, manifestó.

Cuestiona los plazos y las amenazas

El abogado también criticó que el Órgano Judicial haya fijado plazos al Ejecutivo y Legislativo, al comparar esa forma de presión con la conducta de sectores sociales y políticos que recurren a ultimátums y movilizaciones.

“Ellos están mirando la debilidad del poder político en estos momentos y amenazan y dan plazos. ¿Cómo dan plazos? Como lo hace Evo Morales, como lo hacen los Túpac Katari, como lo hace la Central Obrera. En esas líneas es la misma norma de conducta que están aplicando”, señaló.

Santistevan sostuvo que, en lugar de anunciar medidas de presión, las autoridades judiciales deberían presentar una propuesta seria de reforma.

“Deberían llevar la propuesta de reforma en la justicia”, concluyó.

Sus declaraciones se suman al debate abierto por la crisis del Órgano Judicial, que exige mayor presupuesto y advierte con medidas de presión, mientras distintos analistas cuestionan si un paro de magistrados es compatible con la responsabilidad institucional de administrar justicia.

Mira la programación en Red Uno Play