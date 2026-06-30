Lionel Messi sorprende al aparecer junto a Spider-Man en un divertido anuncio con Tom Holland

Lionel Messi volvió a acaparar la atención mundial, aunque esta vez lejos de las canchas. El capitán de la selección argentina sorprendió a sus seguidores al participar en un divertido spot promocional de "Spider-Man: Un nuevo día", la próxima película del universo Marvel protagonizada por Tom Holland.

En el video, Messi aparece en un bar de Nueva York, ciudad donde transcurren las aventuras del Hombre Araña. Allí se encuentra con Holland, quien, sorprendido por la presencia del astro argentino, le pregunta con entusiasmo:

—"¿Vos eres Messi? ¿Estás buscando a Spider-Man?"

Con la tranquilidad que lo caracteriza, el futbolista responde simplemente: "Sí".

Segundos después, Holland desaparece y reaparece convertido en Spider-Man. El superhéroe toma a Messi por la espalda y ambos sobrevuelan los rascacielos de Nueva York en una de las escenas más llamativas de la campaña promocional.

El comercial no tardó en viralizarse en redes sociales, donde millones de usuarios celebraron la inesperada colaboración entre una de las mayores figuras del fútbol y uno de los personajes más icónicos de Marvel.

¿De qué trata Spider-Man: Un nuevo día?

La película, que llegará a los cines a finales de julio, será la cuarta entrega en solitario de Spider-Man interpretado por Tom Holland y continuará los acontecimientos ocurridos en "Spider-Man: Sin regreso a casa", una de las producciones más exitosas de Marvel.

La historia transcurre cuatro años después de aquella película. Peter Parker intenta reconstruir su vida luego de borrar los recuerdos que sus seres queridos tenían de él para protegerlos, mientras enfrenta una nueva ola de criminalidad que amenaza a Nueva York.

En esta nueva aventura, Spider-Man deberá enfrentarse a uno de los mayores desafíos de su carrera cuando una alteración en su ADN lo obligue a recurrir a Bruce Banner (Hulk) en busca de ayuda.

La cinta está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco encabezado por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Michael Mando, Tramell Tillman y Mark Ruffalo.

Mientras los fanáticos esperan el estreno de la película, la aparición de Messi en la campaña promocional ya se convirtió en uno de los momentos más comentados y compartidos en las redes sociales, uniendo en un mismo escenario al campeón del mundo y al superhéroe más famoso de Marvel.

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