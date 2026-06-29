Japón vs Brasil: ¿quién ganó en los Súper Campeones? La historia que vuelve a viralizarse

Japón y Brasil volverán a verse las caras en los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, pero el duelo ya comenzó a jugarse en la memoria de millones de aficionados gracias a una vieja historia del anime: los Súper Campeones.

La coincidencia rápidamente se volvió viral porque estas dos selecciones ficticias también se enfrentaron en una de las sagas más recordadas protagonizadas por Oliver Atom (Tsubasa Ozora). Sin embargo, para sorpresa de muchos, el anime no siempre dejó un ganador claro.

El Japón vs Brasil que quedó en suspenso

La versión más famosa es "Super Campeones: Road to 2002", una historia inspirada en la previa del Mundial de Corea-Japón 2002.

En esa saga, Japón y Brasil se enfrentan en el estadio de Yokohama. Oliver Atom llega como la gran figura japonesa, mientras que Brasil cuenta con personajes como Rivao, Santana y Pepe, bajo la dirección de Roberto Zedinho.

El partido prometía ser épico, pero la historia tiene un detalle curioso: la serie termina justo cuando comienza el encuentro. El resultado nunca llega a conocerse.

La otra historia: Japón sí vence a Brasil

Pero los Súper Campeones tienen varias versiones, películas y adaptaciones, por lo que ese no fue el único enfrentamiento entre ambas selecciones.

En "Battle of World Youth", Japón y Brasil se encuentran en la final del torneo mundial. El partido es presentado como una batalla intensa, con momentos dramáticos y un nivel de rivalidad extremo.

El encuentro termina 2-2 durante el tiempo reglamentario, pero en la prórroga Oliver Atom marca el gol definitivo que le da a Japón el título mundial.

Otro duelo en Estados Unidos

Existe además otra versión donde Japón participa en un cuadrangular disputado en Los Ángeles. Allí enfrenta primero a Estados Unidos y luego a un combinado sudamericano formado por jugadores de Brasil y Argentina.

Aunque el equipo aparece con uniforme brasileño, Japón vuelve a quedarse con la victoria por 2-1 gracias a un gol de Oliver Atom en los últimos minutos.

Así que, aunque "Road to 2002" no revela quién gana entre Japón y Brasil, las otras versiones de los Súper Campeones dejan una tendencia clara: en el universo de Oliver Atom, Japón termina imponiéndose.

Ahora la pregunta queda abierta: ¿la ficción volverá a coincidir con la realidad en el Mundial 2026?

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