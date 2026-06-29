Ronaldo Nazário, conocido mundialmente como “El Fenómeno”, volvió a ser tema de conversación durante la cobertura del Mundial 2026. En una entrevista concedida al diario deportivo francés L’Equipe, el exdelantero brasileño mezcló humor, nostalgia y autocrítica al recordar uno de los detalles más virales de su carrera: el famoso peinado que lució en la final del Mundial de Corea y Japón 2002.

Aquel corte, con la cabeza casi completamente rapada y un pequeño flequillo en la parte frontal, se convirtió en una imagen histórica del fútbol. Pero también provocó que miles de niños alrededor del mundo quisieran imitarlo, para sorpresa —y sufrimiento— de muchos padres.

“Antes que nada, me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con todos los padres por mi peinado de 2002”, declaró Ronaldo.

El corte que marcó a una generación

En 2002, Ronaldo llegó a la final del Mundial con un look imposible de ignorar. Su imagen recorrió el planeta y quedó asociada para siempre a una de las actuaciones más importantes de su carrera, en la que Brasil conquistó el título mundial.

Según contó el propio exfutbolista en distintas ocasiones, el corte nació como una forma de distraer la atención mediática sobre una molestia física que ponía en duda su presencia en el torneo. Sin embargo, lo que empezó como una decisión improvisada terminó convertido en fenómeno global.

“Sé que muchos padres tuvieron que aguantar que sus hijos quisieran ese corte. Lo siento mucho por ellos”, agregó entre risas.

De símbolo mundialista a arrepentimiento viral

El peinado de Ronaldo fue portada en medios internacionales, tema de conversación en programas deportivos y una moda inesperada entre jóvenes fanáticos del fútbol. Con el paso de los años, el propio brasileño reconoció que no imaginó el impacto que tendría aquella decisión estética.

Más de dos décadas después, el look sigue siendo recordado como uno de los más icónicos —y polémicos— en la historia de los Mundiales.

En la misma entrevista, Ronaldo también habló sobre figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y los candidatos al título en el Mundial 2026, pero fue su disculpa por el peinado de 2002 la que terminó robándose todas las miradas.

Entre goles, títulos y recuerdos imborrables, El Fenómeno volvió a demostrar que su legado no solo vive en la cancha: también en una imagen que marcó a toda una generación.

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