Zamora cuestiona amenaza de paro judicial y pide priorizar la reforma

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, lamentó la advertencia del Órgano Judicial de asumir un paro escalonado e indefinido si no recibe una respuesta favorable a su demanda de incrementar el presupuesto destinado a la administración de justicia.

La autoridad sostuvo que el país no puede volver a escenarios de paralización y consideró que la prioridad debe ser mejorar el funcionamiento del sistema judicial antes de discutir un aumento de recursos.

“No podemos hablar de paro, de bloqueos. Tenemos que pensar primero qué está pasando con la justicia, cómo está funcionando y en una reforma que la lleve a tener una mejor administración de justicia. Después se verá el tema económico”, afirmó Zamora.

Diálogo entre Órganos

El ministro señaló que la solución pasa por el diálogo entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial, respetando la independencia de poderes, para encontrar una salida consensuada a las demandas planteadas.

“Hay que reunirse con la justicia, más allá de respetar su independencia. Es un trabajo en conjunto, hay que dejar los colores políticos y pensar en el bien común”, manifestó.

Paro indefinido

Las declaraciones surgen luego de que el Órgano Judicial se declarara en estado de emergencia y otorgara un plazo de 20 días a los órganos Ejecutivo y Legislativo para atender su pedido de elevar el presupuesto institucional al 5% del Presupuesto General del Estado. De no existir una respuesta favorable, las autoridades judiciales advirtieron con iniciar un paro escalonado e indefinido a nivel nacional.

La posición del ministro se suma a otras voces que cuestionan la posibilidad de una paralización de la administración de justicia, al considerar que una medida de esa naturaleza podría agravar la mora procesal y afectar a miles de ciudadanos que tienen trámites y procesos judiciales en curso.

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