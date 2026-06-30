Milagro en Venezuela: rescatan con vida a un niño tras pasar cinco días bajo los escombros

En medio de la devastación provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela, un emotivo rescate devolvió la esperanza. Un niño fue encontrado con vida entre los escombros de una edificación colapsada en el estado de La Guaira, cinco días después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon al país.

La información fue confirmada por el Ministerio de Comunicación e Información a través de su cuenta en la red social X. Según el reporte oficial, el menor fue localizado en el sector Caribe de La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre, donde decenas de construcciones quedaron reducidas a escombros.

Aunque las autoridades no precisaron la hora exacta del rescate, el anuncio se realizó más de 120 horas después de los terremotos, un hecho considerado extraordinario por los equipos de emergencia debido al tiempo transcurrido desde el colapso de la estructura.

El hallazgo renueva la esperanza de los rescatistas, que continúan trabajando sin descanso en la búsqueda de posibles sobrevivientes. Más de 2.000 especialistas provenientes de 27 países, coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), participan en las labores de rescate en distintas zonas del país.

Mientras tanto, el balance oficial continúa aumentando. Hasta el momento, las autoridades reportan 1.719 personas fallecidas, 5.034 heridas, 15.866 damnificados y 855 edificaciones afectadas, de las cuales 189 colapsaron por completo.

La tragedia también ha golpeado a ciudadanos de otros países. Gobiernos extranjeros confirmaron el fallecimiento de 60 portugueses, dos cubanos y 11 italianos. Asimismo, se informó la muerte de la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, quien sobrevivió porque se encontraba entrenando con su equipo en Caracas cuando ocurrieron los terremotos.

En medio del dolor que vive Venezuela, el rescate del menor se convierte en un símbolo de esperanza y resiliencia, recordando que, incluso después de cinco días de intensa búsqueda, aún pueden producirse historias que desafían todas las probabilidades.

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