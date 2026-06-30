Francia y Suecia se juegan el pase: vive el partidazo desde las 17:00 por Red Uno

Francia afronta este martes su primer gran examen en la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Los dirigidos por Didier Deschamps se medirán con Suecia en busca de un lugar en los cuartos de final, en un partido que será transmitido por Red Uno desde las 17:00.

Los Bleus llegan como uno de los equipos más sólidos del torneo. Cerraron la fase de grupos con puntaje perfecto, tres victorias en tres partidos y 10 goles convertidos, resultados que reforzaron su condición de candidatos al título.

Sin embargo, el margen de error desapareció. A partir de esta instancia, una derrota significará la eliminación y el adiós al sueño de conquistar la Copa del Mundo.

Mbappé lidera el ataque francés

Didier Deschamps confía en el poder ofensivo de un tridente que ha sido determinante en el torneo: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Mbappé llega en gran nivel tras sumar cuatro goles y dos asistencias, mientras que Dembélé disipó cualquier duda sobre su rendimiento con un triplete frente a Noruega. Por su parte, Olise continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones del seleccionado francés gracias a su capacidad para generar juego y asistir a sus compañeros.

"Tienen confianza y han hecho cosas muy buenas. Debemos aprovechar ese momento sin caer en el exceso de confianza, porque cada partido será más difícil", afirmó Deschamps.

Suecia quiere sorprender

Aunque llega como el equipo menos favorito, Suecia confía en dar el gran golpe del Mundial.

Los escandinavos avanzaron a los octavos de final tras finalizar terceros del Grupo F, luego de un recorrido irregular: goleada 5-1 sobre Túnez, derrota por el mismo marcador frente a Países Bajos y empate 1-1 ante Japón.

Su principal figura, Viktor Gyökeres, aseguró que el equipo apostará por una defensa sólida y aprovechará cada oportunidad de contraataque.

"Sabemos que enfrentamos a una gran selección, pero creemos en nosotros. Tendremos que defender casi a la perfección y ser efectivos cuando tengamos nuestras oportunidades", señaló el delantero sueco.

Francia parte como favorita

Pese a algunas dudas en defensa, especialmente tras la actuación ante Noruega, el regreso de William Saliba permitirá a Deschamps reforzar la zaga central junto a Dayot Upamecano.

Con una de las delanteras más poderosas del campeonato y un plantel lleno de figuras, Francia intentará imponer su jerarquía para seguir avanzando. Del otro lado, Suecia buscará escribir una de las grandes sorpresas del Mundial y dejar en el camino a uno de los máximos candidatos al título.

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