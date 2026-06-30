"No hay corazón que aguante": el relato que hizo llorar a todo Paraguay tras eliminar a Alemania

Paraguay escribió una de las páginas más memorables de su historia futbolística al eliminar a Alemania en la tanda de penales y clasificar a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, además de la hazaña deportiva, hubo un momento que emocionó a miles de aficionados: el conmovedor relato del periodista paraguayo Bruno Pont, quien narró el desenlace con la voz entrecortada y las lágrimas a flor de piel.

Luego del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, la definición desde los doce pasos tuvo como gran figura al arquero Orlando Gil, que detuvo el remate de Kai Havertz. Instantes después, Canales convirtió el penal decisivo para sellar el 4-3 y desatar la euforia de todo un país.

En ese instante, Pont estalló de emoción y recordó algunos de los episodios más importantes de la historia paraguaya.

"Si pudimos en la batalla de Boquerón, si pudimos en la batalla de Yrendagüé, ¿cómo no íbamos a poder hoy? No hay corazón que aguante, no hay garganta que aguante. Es una emoción única. Le acabamos de ganar a los cuatro veces campeones del mundo", expresó entre lágrimas.

El relator también dedicó el histórico triunfo a todo el pueblo paraguayo e invitó a celebrar en familia.

"Patria querida, porque un país se abraza. Para esa gente que ya no está, para tu mamá, para tu papá, abrázate con tus primos porque esto se vive una vez. Nos quitamos esa espina de Francia 98 y estamos en octavos de final", dijo en un relato que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Con la clasificación asegurada, Paraguay ahora espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Francia y Suecia, programado para la tarde de este martes. La ilusión albirroja sigue creciendo en una Copa del Mundo en la que ya consiguió una de las mayores hazañas de su historia.

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