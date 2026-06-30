¿Cuándo volverá a jugar Paraguay? Posible rival, hora y escenario

Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo 2026 al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final. Después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, la Albirroja se impuso por 4-3 en la tanda de penales, con una brillante actuación del arquero Orlando Gill, que fue determinante para sellar la histórica clasificación.

Con el boleto a los octavos de final asegurado, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro ya conoce cuándo volverá a salir a escena, aunque todavía no sabe quién será su próximo rival. La selección paraguaya enfrentará al ganador del compromiso entre Francia y Suecia, encuentro que definirá al último clasificado de esa llave.

El partido de octavos de final está programado para el sábado 4 de julio, a partir de las 17:00 (hora de Bolivia), y se disputará en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia, uno de los escenarios elegidos para albergar la fase decisiva del Mundial.

Por el momento, la FIFA aún no dio a conocer la designación arbitral para ese encuentro. Como es habitual en las instancias de eliminación directa, el organismo anunciará al juez principal y al resto del equipo arbitral en los días previos al compromiso.

Impulsado por una clasificación que ya quedó grabada en la historia del fútbol paraguayo, el equipo guaraní buscará seguir sorprendiendo en el torneo. Tras dejar en el camino a la cuatro veces campeona del mundo, la ilusión de la Albirroja crece y el sueño de avanzar entre los ocho mejores del planeta está más vivo que nunca.

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