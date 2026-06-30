La eliminación de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una profunda autocrítica dentro del seleccionado europeo. Tras caer por penales luego del empate 1-1 en Boston, el capitán Joshua Kimmich fue uno de los más duros al analizar el fracaso alemán.

Lejos de buscar excusas en el arbitraje, la suerte o el desarrollo del partido, el mediocampista reconoció que Alemania no estuvo a la altura y que el equipo debía tener la calidad suficiente para superar una llave de este tipo.

“Al final del día somos nosotros los que jugamos en el campo y deberíamos tener la exigencia y la calidad para ganar a rivales como Paraguay, con todo el respeto”, señaló Kimmich.

“No puedes depender de la suerte”

El capitán alemán fue claro al afirmar que una selección como Alemania no puede quedar sujeta a detalles externos cuando enfrenta partidos decisivos en un Mundial.

“No puedes depender de la suerte o la mala suerte contra un rival así. Deberías tener la calidad en la plantilla para ganarlo con claridad”, sostuvo.

Kimmich también descartó cargar la responsabilidad sobre el árbitro, pese a la polémica por el gol anulado a Jonathan Tah durante la prórroga.

“Nadie puede pensar en culpar al árbitro o algo así”, remarcó.

Crítica al nivel mostrado en todo el torneo

La autocrítica del capitán no se limitó al partido contra Paraguay. Kimmich también cuestionó el rendimiento general de Alemania durante el Mundial, donde el equipo nunca logró consolidar una imagen convincente.

“No jugamos bien contra ninguno de nuestros rivales, nos costó muchísimo en los tres partidos contra equipos que ni siquiera son de clase mundial”, afirmó.

Con esa frase, el futbolista dejó en evidencia el malestar interno por una campaña que terminó antes de lo esperado y que vuelve a golpear la historia reciente de la selección alemana.

“Merecimos la eliminación”

El cierre de Kimmich fue tan directo como contundente. Para el capitán, Alemania no quedó fuera por casualidad, sino como consecuencia de su bajo rendimiento colectivo.

“Merecimos la eliminación”, sentenció.

Mientras Kimmich asumía el golpe desde la autocrítica, el entrenador Julian Nagelsmann también reconoció que el equipo no hizo lo suficiente para avanzar, aunque generó polémica con una frase que fue interpretada como una subestimación hacia el rival.

“Si te elimina Paraguay, no eres un equipo de primer nivel. Ya no”, afirmó el técnico.

Paraguay, por su parte, celebró una clasificación histórica tras imponerse 4-3 en la tanda de penales y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.

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