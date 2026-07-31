Autorizan a Vozinha usar su apodo en la camiseta de Colo-Colo

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) autorizó al arquero Josimar José Évora Días, conocido futbolísticamente como Vozinha, a utilizar su apodo en la camiseta de Colo-Colo. La decisión fue asumida de manera unánime por el Consejo de Presidentes, luego de una solicitud formal presentada por Blanco y Negro, concesionaria que administra al club albo.

El apodo podrá ir en la camiseta

Con esta determinación, el portero podrá estampar en la parte superior de la espalda el sobrenombre con el que se hizo conocido a nivel mundial, especialmente tras su participación en la Copa del Mundo 2026 disputada en Norteamérica.

El caso había generado expectativa porque el reglamento de la ANFP establece restricciones sobre el uso de apodos, apelativos o sobrenombres en las camisetas de los jugadores.

Reglamento impedía el uso de sobrenombres

De acuerdo con el artículo 36 de las bases, para la identificación personal de los futbolistas debe utilizarse el apellido paterno o materno, con la posibilidad de agregar la inicial del primer nombre. La misma normativa señala que no se admiten apodos, apelativos o sobrenombres.

Por esa razón, Blanco y Negro recurrió al Consejo de Presidentes, integrado por 16 representantes, para obtener una autorización especial en el caso del arquero.

Llegada a Colo-Colo aún se concreta

La aprobación del uso del apodo se da en medio de la expectativa por la llegada definitiva de Vozinha a Chile. Desde Blanco y Negro indicaron que el entorno del futbolista pidió un plazo adicional para resolver temas personales y completar documentación, entre ellos trámites consulares, visa e itinerario de viaje.

El director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, descartó que el fichaje esté caído y aseguró que existe disposición para resolver los aspectos pendientes.

Colo-Colo espera cerrar el arribo

Con la autorización de la ANFP, Colo-Colo despeja uno de los temas pendientes relacionados con la inscripción e imagen deportiva del jugador. Ahora, el club espera que se resuelvan los últimos trámites para concretar el arribo del arquero al país.

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