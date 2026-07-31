Aurora vs The Strongest: hora, bajas y cómo llega el Equipo del Pueblo

Aurora enfrentará este viernes a The Strongest desde las 17:30 en el estadio Hernando Siles, por la fecha 12 del fútbol boliviano. El conjunto cochabambino llega con un plantel reforzado y con la intención de sumar fuera de casa ante uno de los equipos protagonistas del campeonato.

La única baja confirmada para este compromiso es la del arquero Rubén Cordano. El resto del plantel está a disposición del cuerpo técnico para afrontar el encuentro.

Desde el club destacaron la importancia del compromiso y el nivel del rival, señalando que será una buena medida para conocer el momento futbolístico del equipo.

"Afrontar este gran partido contra un gran rival que nos va a mostrar en sí nosotros en qué nivel estamos y ojalá podamos llevar un buen resultado para Cochabamba."

Aurora también confía en mantener la competitividad que ha mostrado en el torneo, donde solo registra una derrota y continúa peleando por los primeros puestos.

"Tenemos un buen arranque. Quizás no hemos tenido todos los resultados positivos de acuerdo con las aspiraciones que tenemos, pero seguimos solamente con un partido perdido, seguimos peleando arriba contra los grandes."

Además, desde la institución resaltaron el respaldo de la afición y esperan que continúe acompañando al equipo.

"Que esto sea un aliciente para que ellos nos acompañen y sentir esa presencia de ellos que la verdad nos reconforta."

En las últimas horas, Aurora sumó un nuevo refuerzo con la incorporación del delantero Ronaldo Sánchez, quien amplía las opciones ofensivas del plantel de cara a la seguidilla de partidos.

"Ganamos dos variantes en el frente de ataque, esas variantes que quizás por ahí nos hacían falta. Tenemos un equipo más completo, pensando también en que se viene la Copa Paceña, donde se va a jugar cada tres días y va a ser importante tener ese recambio."

Con estas incorporaciones y el objetivo de seguir en la pelea por los primeros lugares, el Equipo del Pueblo buscará dar el golpe en La Paz frente a The Strongest.

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