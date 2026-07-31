Escándalo en Oriente: Roger Suárez denuncia que barras bravas lo agredieron en las oficinas del club

El presidente de la Comisión Deportiva de Oriente Petrolero, Roger Sucha Suárez, denunció haber sido agredido y amenazado por un grupo de personas que, según su versión, serían presuntos integrantes de la barra del club.

El dirigente señaló que alrededor de 15 a 20 personas ingresaron a las oficinas de la institución y lo increparon, situación que habría terminado en agresiones físicas y verbales. Sucha Suárez manifestó su molestia por lo ocurrido y aseguró que ya presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Entró un grupo de barras supuestamente de Oriente y me agredieron. No llevo ni una semana y lo primero que pasa es que me agreden”, expresó el dirigente, quien afirmó que tiene identificado al presunto agresor y que llegará hasta las últimas instancias legales.

Según su relato, las personas que ingresaron también lo habrían amenazado y cuestionado por el manejo de la institución. El dirigente indicó que no respondió a la agresión debido a que se trataba de un grupo numeroso y que la situación era de mucha tensión.

Sucha Suárez afirmó que su intención es trabajar por Oriente Petrolero y defendió su compromiso con la institución.

“Vine a defender esta institución, porque esta institución la voy a pelear a muerte”, sostuvo.

La denuncia se conoció horas después de que el dirigente brindara una entrevista en El Mañanero de Red Uno, donde anunció que Oriente Petrolero trabaja en la incorporación de dos refuerzos que llegarían desde el 1 de agosto para afrontar la segunda parte de la temporada.

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