La Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a través de la Comisión Nacional de Árbitros, publicó los audios del VAR correspondientes a la polémica expulsión del defensor de Blooming, Julio Vila, durante el partido frente a The Strongest por la fecha 11 del torneo boliviano.

La jugada ocurrió al minuto 40 del encuentro, cuando el jugador número 17 de The Strongest, Adrián Estacio, cayó tras disputar el balón con el defensor celeste, Julio Vila. En primera instancia, el árbitro Gery Vargas sancionó tiro libre directo y mostró tarjeta amarilla por impedir un ataque prometedor.

Sin embargo, desde la cabina del VAR consideraron que la acción debía ser revisada por una posible oportunidad manifiesta de gol. En los audios difundidos por la FBF se escucha el diálogo entre el árbitro y el equipo arbitral.

—Gery Vargas: "¿Qué ha pasado, Álvaro?"

Desde el VAR respondieron:

—"Gery, consideramos que cumple las cuatro consideraciones, tiene alta probabilidad de controlar el balón, lo tengo todo en limpio, Gery."

Mientras Vargas se dirigía al monitor, el jugador de Blooming, Moisés Villarroel, se acercó para consultarle:

—Moisés Villarroel: "¿Qué pasó?"

—Gery Vargas: "Posible."

—Moisés Villarroel: "¿Por qué roja, Gery?"

Posteriormente, desde el VAR le indicaron al árbitro:

—"Gery, llega tarde al balón, entonces es roja."

Tras revisar la jugada en el monitor, Vargas cambió su decisión inicial y determinó mantener el tiro libre directo, pero expulsar con tarjeta roja al defensor Julio Vila.

—"Entonces la decisión es mantener tiro libre directo y tarjeta roja al 22 celeste, ¿correcto?", consultó el árbitro.

—"Compartimos, Gery", respondieron desde la cabina del VAR.

No obstante, en el mismo video publicado por la Federación Boliviana de Fútbol, la Comisión Nacional de Árbitros concluyó que la decisión fue incorrecta.

"Tras revisar las imágenes, el árbitro decide expulsar al defensor número 22 por cortar una oportunidad manifiesta de gol. Es una decisión equivocada. Se debe tomar en cuenta que el defensor no toca el pie del adversario y pasa el pie por encima del pie del atacante, quien se dobla el pie solo al cambiar de dirección. No falta, no tarjeta", concluye el análisis oficial de la FBF.

La difusión de los audios se produce después de que la Comisión Nacional de Árbitros suspendiera de manera indefinida a Gery Vargas, al árbitro VAR Álvaro Campos, al AVAR Juan Pablo Flores y al Quality Manager Ezequiel Justiniano por errores de interpretación y procedimiento en esta acción.

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