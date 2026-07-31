Suspenden indefinidamente a Gery Vargas por polémica expulsión de Julio Vila

La Comisión Nacional de Árbitros de la FBF también sancionó al equipo arbitral del VAR tras detectar errores de procedimiento e interpretación en la jugada que marcó el partido entre Blooming y The Strongest.
31/07/2026 11:30
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La Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) suspendió de manera indefinida al árbitro Gery Vargas tras concluir que expulsó de forma incorrecta al defensor de Blooming, Julio Vila, durante el encuentro frente a The Strongest por la fecha 11 del torneo boliviano.
La sanción también alcanza al árbitro VAR, Álvaro Campos; al asistente VAR (AVAR), Juan Pablo Flores; y al Quality Manager, Ezequiel Justiniano, debido a errores de procedimiento e interpretación durante la revisión de la jugada.
La acción ocurrió el pasado domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, cuando Vargas mostró la tarjeta roja a Vila por una polémica infracción sobre Adrián Estacio cerca del área grande, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de Blooming y de distintos sectores del fútbol boliviano.
La decisión representa una de las sanciones más severas adoptadas por la Comisión Nacional de Árbitros en la presente temporada y se produce en medio del debate sobre el desempeño arbitral en el campeonato boliviano.
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