Suspenden indefinidamente a Gery Vargas por polémica expulsión de Julio Vila

La Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) suspendió de manera indefinida al árbitro Gery Vargas tras concluir que expulsó de forma incorrecta al defensor de Blooming, Julio Vila, durante el encuentro frente a The Strongest por la fecha 11 del torneo boliviano.

La sanción también alcanza al árbitro VAR, Álvaro Campos; al asistente VAR (AVAR), Juan Pablo Flores; y al Quality Manager, Ezequiel Justiniano, debido a errores de procedimiento e interpretación durante la revisión de la jugada.

La acción ocurrió el pasado domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, cuando Vargas mostró la tarjeta roja a Vila por una polémica infracción sobre Adrián Estacio cerca del área grande, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de Blooming y de distintos sectores del fútbol boliviano.

La determinación quedó plasmada en la Resolución de Suspensión N.º 007/2026, documento oficial emitido por la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en el que se establece que Gery Vargas fue suspendido por tiempo indefinido por un error de interpretación y apreciación en la jugada. El mismo documento sanciona a Álvaro Campos y Juan Pablo Flores por errores de procedimiento e interpretación en el uso del VAR, además de Ezequiel Justiniano por deficiencias en la evidencia enviada y en el proceso de revisión.

Carta de la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia. Foto: FBF.

Carta de la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia. Foto: FBF.

La decisión representa una de las sanciones más severas adoptadas por la Comisión Nacional de Árbitros en la presente temporada y se produce en medio del debate sobre el desempeño arbitral en el campeonato boliviano.

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