UEFA, CONCACAF y AFC toman decisión contra Infantino: ¿por querer vender el Mundial?

La propuesta del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de permitir el ingreso de inversores privados en la gestión comercial de los torneos internacionales provocó una fuerte reacción de las principales confederaciones del fútbol mundial. La UEFA anunció que tanto el organismo como todas sus federaciones afiliadas dejarán de participar en las competiciones organizadas por la FIFA mientras el proyecto continúe en marcha.

El ente europeo considera que la iniciativa representa un intento de privatizar la Copa del Mundo y otros torneos, al ceder parte de los derechos comerciales a capitales privados. La postura de la UEFA abre una crisis sin precedentes dentro del fútbol internacional y pone en duda la participación de las principales selecciones europeas en futuros campeonatos organizados por la FIFA.

Gianni Infantino: Fabrizio Romano (Facebook).

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) también expresó su rechazo tras una reunión extraordinaria con sus 41 asociaciones miembro. El organismo cuestionó la falta de transparencia, el corto plazo para analizar la propuesta y la ausencia de un proceso de aprobación dentro de los órganos de gobierno de la FIFA.

Además, la CONCACAF señaló que no existe una justificación clara para recurrir a inversión privada después del éxito financiero alcanzado por el último Mundial. Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol informó que analizará la documentación que presentará la FIFA antes de definir una posición definitiva.

A la oposición también se sumó la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), que advirtió que el proyecto ha generado divisiones sin precedentes y podría afectar la unidad y el carácter universal de la Copa del Mundo. El organismo asiático pidió a la FIFA revisar de manera urgente su sistema de gobernanza y afirmó que una propuesta de esta magnitud no debe avanzar sin un amplio consenso entre las confederaciones y las federaciones nacionales.

En contraste, la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) optó por una postura más cauta. El organismo invitó a sus once asociaciones miembro a estudiar el proyecto y anunció que el tema será tratado por su comité ejecutivo durante una reunión prevista para agosto.

El plan de la FIFA contempla la creación de la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE), encargada de administrar los derechos comerciales de los torneos, incluyendo la venta de derechos de televisión, patrocinios, licencias y boletos. Según la propuesta, inversores privados podrían adquirir cerca del 20% de participación en la nueva sociedad, con el objetivo de recaudar hasta 4.200 millones de dólares.

La FIFA sostiene que los recursos obtenidos permitirían aumentar significativamente los fondos destinados a las 211 federaciones afiliadas, que podrían recibir un bono extraordinario de 20 millones de dólares y mayores recursos para el ciclo 2027-2030. Sin embargo, el rechazo de la UEFA, la CONCACAF y la AFC deja el futuro del proyecto en un escenario de alta incertidumbre y abre una de las mayores disputas institucionales que ha enfrentado el fútbol mundial en los últimos años.

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