¿Planeando un viaje? Estos son los feriados largos de agosto en Bolivia

Agosto llegará con buenas noticias para quienes ya piensan en una escapada o en disfrutar unos días de descanso. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó un feriado largo a nivel nacional por las celebraciones del Bicentenario de Bolivia y, además, Cochabamba será el único departamento que contará con dos fines de semana largos consecutivos durante el mes.

Primer feriado largo: 6 y 7 de agosto

El primer descanso será para todo el país con motivo del Bicentenario de la Independencia de Bolivia.

El Gobierno confirmó que el jueves 6 y el viernes 7 de agosto serán feriados nacionales, una medida que busca incentivar el turismo, dinamizar el comercio y contribuir a la reactivación económica.

El ministro de Trabajo, Williams José Bascopé, explicó que la decisión permitirá generar mayor movimiento económico en las distintas regiones del país.

"Tenemos un feriado largo para que haya ese movimiento económico, para que la gente pueda motivar e incentivar el turismo", afirmó la autoridad.

Bascopé señaló que la medida también responde a la necesidad de impulsar la economía tras los efectos ocasionados por los 53 días de bloqueos, que afectaron al turismo, el comercio y la actividad empresarial.

Cochabamba tendrá un segundo fin de semana largo

Las buenas noticias continuarán para los cochabambinos. El viernes 14 de agosto será feriado departamental por la Festividad de la Virgen de Urkupiña, una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes del país.

La jornada contará con la suspensión de actividades públicas y privadas en todo el departamento, permitiendo un nuevo fin de semana largo exclusivamente para Cochabamba.

Así quedan los feriados de agosto

Feriados nacionales

Jueves 6 de agosto: Día de la Independencia de Bolivia.

Viernes 7 de agosto: Feriado nacional por las celebraciones del Bicentenario.

Feriado departamental

Viernes 14 de agosto: Festividad de la Virgen de Urkupiña (solo en Cochabamba).

Con este calendario, miles de bolivianos podrán aprovechar los días de descanso para viajar, impulsar el turismo interno o participar en las actividades organizadas por el Bicentenario y las tradicionales celebraciones de Urkupiña.

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