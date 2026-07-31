Gobernación activa campaña de vacunación en Palmasola ante riesgo de enfermedades

La Gobernación de Santa Cruz inició una jornada de vacunación preventiva en el penal de Palmasola, con el objetivo de proteger la salud de los privados de libertad, considerados una población vulnerable por las condiciones de hacinamiento y la presencia de enfermedades de base.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) ingresó al recinto penitenciario con dosis contra la neumonía, influenza y sarampión, priorizando a internos que presentan patologías que pueden complicar su estado de salud.

“Estamos con una acción preventiva muy importante a una de las poblaciones más vulnerables que tenemos en nuestro departamento, como son las personas que están con detención en la cárcel de Palmasola”, explicó Dorian Jimenez, jefe de Epidemiología del Sedes.

La vacunación contempla la aplicación de cerca de 3.000 dosis de la vacuna antineumocócica, además de inmunizaciones contra la influenza y refuerzos para quienes no completaron su esquema contra el sarampión.

Entre los grupos priorizados se encuentran personas con diabetes, obesidad y tuberculosis, debido al mayor riesgo de presentar complicaciones. Según el Sedes, la tuberculosis es una de las principales preocupaciones dentro del penal debido a la concentración de personas y las condiciones de hacinamiento.

“Estamos con un componente muy fuerte para las personas que tienen esta condición de enfermedad grave, como es la tuberculosis, que es la que más nos preocupa por la aglomeración y hacinamiento que hay en la cárcel”, señalaron.

La campaña busca reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y prevenir cuadros graves que puedan derivar en internaciones o poner en riesgo la vida de los internos.

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