La Pampa de la Isla alista la celebración por sus 66 aniversario

La Pampa de la Isla se prepara para celebrar sus 66 años de aniversario con una jornada que reunirá tradición, cultura, gastronomía y el talento de sus artesanos. El Comité Impulsor del Civismo anunció que las actividades centrales se desarrollarán el próximo 14 de agosto en la plaza principal del distrito.

"El Comité Impulsor del Civismo de la Pampa de la Isla se encuentra preparando todos los preparativos del aniversario de la Pampa de la Isla que es el 14 de agosto", señaló uno de los vecinos.

Durante la visita al programa, El Mañanero, también participaron artesanos del distrito, quienes exhibieron parte de sus trabajos e invitaron a la población a conocer la producción local.

"Estamos aquí mostrando el arte que hacemos en la Pampa. Son los tallados que tenemos; por ejemplo, el escudo de Santa Cruz y unos cuadritos alusivos a nuestra región", explicó.

La gastronomía típica también será parte del festejo. Durante la invitación se ofrecieron platos tradicionales como sonso al sartén, masaco de plátano y se anunció que el día del aniversario también habrá patasca para los asistentes.

Extendieron la invitación a toda la población. "El viernes 14 de agosto a toda la población cruceña y pampeña los esperamos en la plaza de armas de Pampa de la Isla, como todos los años", convocaron.

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