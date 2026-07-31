AJ alerta sobre plataformas de apuestas ilegales y pide a la población no utilizarlas. 

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) emitió un comunicado en el que alerta sobre la proliferación de plataformas de apuestas ilegales o casinos en línea que operan sin regulación en Bolivia, por lo que instó a la ciudadanía a no utilizar estos sitios web.

La entidad señaló que estas plataformas funcionan al margen de la normativa, carecen de controles regulatorios y no ofrecen garantías para los usuarios, además de incumplir con sus obligaciones tributarias.

"Representan un riesgo serio para la ciudadanía al carecer de controles regulatorios, garantías para los usuarios, protección al consumidor y además evaden el cumplimiento de las obligaciones tributarias", señala el comunicado.

Actividades irregulares detectadas por la ASFI

Asimismo, la AJ informó que ya inició acciones legales ante la autoridad jurisdiccional competente para proteger los derechos de la población frente a estas actividades irregulares.

"Se encuentra asumiendo acciones legales ante la autoridad jurisdiccional competente con el fin de proteger los derechos de la población", informó la institución.

Finalmente, la Autoridad de Fiscalización del Juego recomendó a la población abstenerse de ingresar o utilizar plataformas de apuestas no autorizadas y reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad y la protección de los consumidores.

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