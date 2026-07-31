¡Último día! Hoy vence el plazo para cobrar el Bono PEPE de Bs 450

Este viernes 31 de julio es el último día, sin posibilidad de prórroga, para cobrar el Bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), un beneficio de Bs 450 destinado a sectores vulnerables de la población boliviana.

El Ministerio de Economía recordó que el pago puede realizarse únicamente hasta el cierre de atención de las entidades financieras y agencias habilitadas en todo el país. Para cobrar el beneficio, los beneficiarios deben presentar su cédula de identidad original y vigente.

Bono acumulado de Bs 450

El Bono PEPE consiste en un pago total de Bs 450, correspondiente a tres desembolsos acumulados de Bs 150 cada uno.

El programa está dirigido a beneficiarios de la Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad grave y otros sectores vulnerables habilitados en las bases de datos oficiales.

Las autoridades aclararon que la ampliación del plazo, aprobada anteriormente, estuvo destinada únicamente a facilitar la regularización de personas que enfrentaban observaciones documentales o retrasos derivados de los bloqueos de carreteras, por lo que no se incorporaron nuevos beneficiarios.

Avance del 95% a nivel nacional

De acuerdo con el reporte oficial actualizado al 29 de julio de 2026 a las 21:00, el programa registra un avance nacional del 95%.

Hasta esa fecha, 2.200.428 personas ya habían cobrado el beneficio, de un total de 2.320.057 beneficiarios habilitados, lo que significa que aún quedaban cerca de 119.629 personas pendientes de cobro.

Beneficiarios alcanzados por sector

Los datos oficiales muestran el siguiente avance:

Renta Dignidad: 992.860 beneficiarios cobraron de 1.006.504 habilitados.

Bono Discapacidad: 29.955 beneficiarios cobraron de 45.418 habilitados.

Bono Indigencia: 3.688 beneficiarios cobraron de 3.790 habilitados.

Bono Juancito Pinto: 1.059.764 beneficiarios cobraron de 1.124.462 habilitados.

Bono Juana Azurduy: 114.161 beneficiarios cobraron de un total de 139.883 habilitados.

Gobierno garantiza financiamiento

El Ministerio de Economía, la Gestora Pública y el Programa PEPE informaron que los recursos destinados al pago del bono provienen del Tesoro General de la Nación (TGN) y de financiamiento externo.

Asimismo, reiteraron que el programa no afecta los aportes de los jubilados ni los recursos de la Renta Dignidad, y que su ejecución se realiza en cumplimiento de la Ley N.º 065 para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios acudir durante esta jornada a los puntos de pago habilitados para evitar perder el beneficio, ya que el plazo concluye definitivamente este viernes 31 de julio de 2026.

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