El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que pondrá en vigencia un reglamento que le permitirá realizar operaciones de compra y venta de dólares para mitigar fluctuaciones extremas en el tipo de cambio oficial (TCO). La medida contempla intervenciones directas y un mecanismo de subastas, con el objetivo de preservar el funcionamiento del mercado cambiario.

¿Cómo intervendrá el BCB en el mercado cambiario?

El presidente del BCB, David Espinoza, explicó que el reglamento establece dos modalidades de intervención:

Compra o venta directa de dólares.

Subastas de divisas.

Según la autoridad, estas operaciones se aplicarán cuando el Banco Central considere que existen sobrerreacciones en el mercado cambiario o prácticas especulativas que puedan afectar el comportamiento del tipo de cambio.

"El BCB va a intervenir en el mercado cuando haya una sobrerreacción. Esto podría ocurrir en el corto plazo", afirmó Espinoza.

También indicó que la institución comunicará oportunamente cada intervención cuando el tipo de cambio oficial presente movimientos extremos, ya sea al alza o a la baja.

El objetivo no es fijar un precio del dólar

El BCB aclaró que las operaciones de compra y venta de dólares no buscan establecer un nivel específico para el tipo de cambio oficial, sino reducir fluctuaciones consideradas excesivas y, al mismo tiempo, fortalecer las Reservas Internacionales.

Espinoza señaló que es habitual que una economía experimente oscilaciones cuando pasa de un régimen de tipo de cambio fijo a uno flexible, aunque aseguró que actualmente las variaciones son menores a las registradas el año pasado.

"Hasta ahora las fluctuaciones no son de la magnitud que teníamos el año pasado y serán debidamente controladas", sostuvo.

Reservas internacionales respaldan la medida

El presidente del BCB informó que las reservas internacionales disponibles ascienden a 639 millones de dólares, recursos que permitirán realizar intervenciones en el mercado cambiario.

Además, proyectó que entre agosto y diciembre el país podría alcanzar al menos 1.000 millones de dólares en reservas.

"Creemos que esa cifra es más que suficiente para solventar la política cambiaria", afirmó Espinoza.

Mira la programación en Red Uno Play